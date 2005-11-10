Milan, futuro incerto per Tomori: in caso di buona offerta, occhio a Kristensen o Goncalo Inacio

I rossoneri pensano a un restyling difensivo e dopo la coppia Ramos-Amorim guardano ancora una volta in Portogallo, ma anche verso Udine.

Il Milan continua a monitorare con attenzione il futuro di Fikayo Tomori. Il difensore inglese, legato ai rossoneri da un contratto in scadenza nel 2027, resta un elemento importante della rosa, ma un'eventuale offerta convincente potrebbe cambiare gli scenari nelle prossime settimane. Per questo motivo la dirigenza di via Aldo Rossi si sta già muovendo per individuare possibili sostituti, così da non farsi trovare impreparata qualora il centrale dovesse lasciare Milanello prima della chiusura del mercato. L'idea - scrive Tuttosport - è quella di inserire un difensore giovane ma già pronto per il calcio di alto livello.

Occhi ancora una volta in Portogallo

Tra i profili maggiormente apprezzati figurano Gonçalo Inácio dello Sporting Lisbona, Antonio Silva del Benfica e Thomas Kristensen dell'Udinese. Il portoghese piace per qualità nell'impostazione e leadership, mentre Antonio Silva rappresenta uno dei talenti più interessanti del panorama europeo nonostante una valutazione elevata. Kristensen, invece, è considerato un'opzione più accessibile e conosce già la Serie A, caratteristiche che lo rendono un candidato particolarmente gradito alla dirigenza rossonera.

Kristensen piace al Milan, Bondo all'Udinese

Proprio il nome del centrale danese è stato affrontato nei colloqui tra Milan e Udinese durante la visita a Casa Milan del direttore tecnico bianconero Gianluca Nani. L'incontro è servito anche per parlare di Warren Bondo, rientrato in rossonero dopo il prestito alla Cremonese e finito nel mirino del club friulano. Al momento non ci sono trattative avanzate, ma i contatti tra le società restano aperti e potrebbero intensificarsi nelle prossime settimane, soprattutto se il mercato in uscita del Milan dovesse entrare nel vivo.