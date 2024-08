Roma, primo allenamento in Inghilterra per Dovbyk: la foto dell'ucraino sui social giallorossi

La Roma è scesa in campo in tarda mattinata per il primo dei due allenamenti previsti oggi al St. George's Park di Burton upon Trent. Le buone notizie per De Rossi arrivano dalla presenza di 3 nuovi giocatori: in gruppo erano infatti presenti presenti Artem Dovbyk ed Eldor Shomurodov (che hanno risolto i problemi col visto), così come Tommaso Baldanzi, recuperato dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime due amichevoli.

Lavoro personalizzato, invece, per Paredes, rientrato da poco dalle vacanze e non ancora al top della condizione. La Roma, sui profili social, ha condiviso alcuni scatti che vedono protagonista anche il nuovo attaccante ucraino. Ricordiamo che ieri i giallorossi hanno sconfitto 4-0 in amichevole il Barnsley, con reti di Le Fee, Pisilli, Dybala e Soule.