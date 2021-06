Roma, quantificato il prezzo di Cengiz Under: con 15 milioni lascia i giallorossi

Non mancano gli interessamenti per Cengiz Under, esterno turco in procinto di tornare alla Roma dopo il periodo in prestito al Leicester e apprezzato dalla Fiorentina così come dall'Eintracht Francoforte. Secondo quanto si apprende da La Gazzetta dello Sport, il club giallorosso ha quantificato il prezzo del suo addio: con 15 milioni di euro il laterale di piede mancino può lasciare la Capiale.