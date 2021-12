Roma, Reynolds salterà le prossime due gare. È tornato già in USA, si rivedrà nel 2022

Bryan Reynolds ha chiuso in anticipo il suo 2021, almeno per quanto riguarda la sua avventura con la Ro,a. Il terzino statunitense è sbarcato nella capitale lo scorso gennaio ma non ha convinto né Fonseca né Mourinho e resta sul mercato secondo Sky. Secondo le ultime indiscrezioni, Reynolds è volato negli USA già nelle scorse ore per affrontare uno stage con la Nazionale deciso di comune accordo con la società e non tornerà in Italia prima del 2022.