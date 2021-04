Roma, senti Kluivert: "Mi piacerebbe restare al Lipsia. Ma sapete come funziona il mercato"

In un’intervista al quotidiano olandese Algemeen Dagblad l’esterno d’attacco Justin Kluivert, di proprietà della Roma, ha spiegato di voler restare al RB Lipsia: “Mi sento bene qui e mi piacerebbe restare, ma sappiamo tutti come funziona il mercato e il mio contratto di prestito non prevede opzioni per il riscatto. Al Lipsia nessuno all’inizio della settimana sa chi giocherà il sabato, partiamo tutti alla pari e lo spirito di squadra è ottimo. Giocano quelli che stanno meglio e per questo a volte il mister cambia anche mezza squadra. - continua Kluivert – In estate arriverà Brobbey e mi piacerebbe mostrargli come funziona qui e credo che a lui farebbe piacere non essere l’unico olandese in squadra”.