Roma-Shakhtar 3-0, rivedi Fonseca: "Difeso bene e spinto al momento giusto"

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare il successo contro lo Shakhtar Donetsk: "Mi aspettavo un avversario così, sapevo che non ci avrebbero pressati alti per ripartire in contropiede, loro sono fortissimi in questo. Abbiamo aspettato il momento giusto, abbiamo abbassato il ritmo quando dovevamo farlo. Abbiamo fatto una buona prova difensiva". In calce il video con le sue parole.