Roma, un rinforzo per reparto: Senesi, Douglas Luiz e Facundo Farias nella lista di Pinto

La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola fa il punto sugli obiettivi di mercato della Roma. In difesa, piace Marcos Senesi del Feyenoord e i contatti sono andati avanti anche nella settimana della finale di Conference League tra le due squadre. A centrocampo, l'obiettivo numero uno è Douglas Luiz dell'Aston Villa: per il brasiliano classe '98, nonostante un contratto coi villans in scadenza tra un anno, il club capitolino è pronto a investire una 30ina di milioni di euro. E poi per la trequarti c'è un nome nuovo: Facundo Farias, giovane stella argentina di proprietà del Colon.