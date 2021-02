Roma, Zaniolo: "Devo tutto a questo club. Non mi sento ancora un giocatore affermato"

Torna a parlare Nicolò Zaniolo e lo fa ai microfoni di Icon. Il centrocampista della Roma non vede l'ora di tornare in campo, dopo la doppia rottura del legamento crociato e la positività al Covid-19. Il pensiero va al suo club, che lo aspetta con ansia: "La Roma mi ha cambiato la vita in tutti i sensi. Mi ha preso da ragazzino e mi ha dato l'opportunità di giocare: mi sta facendo diventare un uomo. La mia popolarità la devo a questa società, come posso non amarla? Non mi sento un giocatore affermato, sto lavorando giorno per giorno per diventarlo e posso migliorare sotto tanti aspetti, perché ho le potenzialità per farlo. Qui a Roma ci sono tante pressioni, più che da altre parti e sta a me gestirle nel modo giusto. Mi alleno sempre al massimo".

Infine gli infortuni e l'Europeo della prossima estate: "I ko al ginocchio sono stati delle mazzate, ma mi hanno fatto crescere dal punto di vista umano e caratteriale. Adesso ce la metterò tutta per arrivare a Euro 2020 al 100%, per poi provare a vincerlo con la Nazionale".