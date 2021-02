Roma, Zaniolo: "Tra un mese torno in campo. Al Derby potevo essere un'arma in più"

Nel corso di una room su Clubhouse, il social network del momento, Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, ha parlato anche del suo momento. "Tra un mese torno in campo, ad aprile sarò a pieno regime”.

Con te in campo sarebbe qualcosa nel derby?

“Non so, alla fine il giocatore non fa la squadra, magari potevo essere un’arma in più. Quello sì. Non è che se entravo io ed eravamo 3-0 passavamo 5-3. Si può dire che la squadra con più elementi a disposizione può fare meglio”.

Il gol più emozionante fatto con la Roma?

“Perché era il primo anno alla Roma, per tutto, la doppietta a Casillas”.

Ce la farai per gli Europei?

“Sicuro”.

Qual è il giocatore della Roma con più talento?

“Ce ne sono tanti. Penso Ibanez e Villar... Se ne devo scegliere uno, Villar”.

: L’obiettivo con la Roma?

“Riuscire a portarla più in alto possibile”.

Agli Europei dove può arrivare l’Italia?

“Tu giochi per perdere? E allora”.

Con chi ti trovi meglio tra Dzeko e Mayoral?

“Non ho ancora giocato quest’anno, come faccio a saperlo? Mayoral è arrivato quest’anno, ma Dzeko è forte forte”.

Se ti trovassi a giocare a cinque con Conte a sinistra?

“Cioè terzino, ala? Lo farei però non mi calzerebbe, però lo farei volentieri. Se il mister ti dice una cosa la devi fare”.