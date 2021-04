Sabatini consiglia la Roma: "Confermerei Fonseca, ma non so bene le diatribe interne"

"La Roma è una squadra forte, ha giocato per lungo periodo un bel calcio verticale e mortifero, per le caratteristiche dei calciatori e i dettami di Fonseca". Parla così Walter Sabatini, direttore tecnico del Bologna ed ex della Roma, al canale Rete Oro in vista della sfida di domenica tra le due squadre: "Se confermerei Fonseca? Per quello che ho visto alla Roma sì, ma non so bene le diatribe interne e ciò che succede nella Capitale. È difficile capire con chi parlare nella Roma, adesso c'è Tiago Pinto che non conoscevo. Noi non abbiamo una esigenza di parlare con la Roma e viceversa. Molto distrattamente la Roma non ha notato i campioni del Bologna, li vedrà domenica. Abbiamo giocatori da Roma".