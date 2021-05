Sabato c'è City-Chelsea. Tuchel: "Gara che non avrà a che vedere con la finale di Champions"

Ai microfoni di Sky Sport, Thomas Tuchel ha analizzato così l'approdo in finale di Champions League del suo Chelsea dopo il due a zero di Londra contro il Real: "Non è una rivincita (sul PSG, uscito ieri contro il City, ndr). Sono molto grato per tutte le esperienze che sto avendo nel calcio. Non sono stato un giocatore ad alti livelli, avere persone che hanno fiducia in me è una grande fortuna. Sono grato di allenare squadre come il PSG e il Chelsea. Questo è un club vincente, sono contento di essere arrivato in finale con questi ragazzi. Il primo tempo è stato molto difficile perché il Real ci ha fatto soffrire con il suo palleggio, ma noi siamo rimasti solidi difensivamente. Nel secondo tempo siamo stati molto forti, abbiamo messo più intensità e abbiamo creato tantissime opportunità. La squadra ha mostrato una mentalità fantastica, sono molto contento per loro".

La sfida di sabato con il City sarà una sorta di antipasto della finale?

"No sarà una partita di Premier League. Ci saranno due squadre inglesi in finale, la Premier è un campionato che ha le squadre migliori d'Europa. Non possiamo riposare, dobbiamo cercare di arrivare tra le prime quattro: è un piacere, ma è anche stressante. La partita di sabato, in ogni caso, non avrà nulla a che vedere con la finale".