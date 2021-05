Salernitana, Castori dal Giro d'Italia: "Conquistare la promozione come scalare lo Zoncolan"

Ospite del Giro d'Italia il tecnico della Salernitana Fabrizio Castori ha paragonato la promozione in Serie A ad una delle scalate più iconiche e difficili del ciclismo, ovvero il Monte Zoncolan che verrà affrontato sabato prossimo: “Il ciclismo e il Giro d’Italia in particolare è un po' come un campionato. Ci sono tappe in salita, altre in piano, alcuni cercano la fuga e tu devi sempre cercare di non farti staccare troppo . Conquistare la promozione in Serie A è come scalare lo Zoncolan, un’impresa difficile e ardua. - conclude Castori ricordando Michele Scarponi, ciclista tragicamente scomparso in un incidente nel 2017 - È un grandissimo campione, un ragazzo simpaticissimo e umile che ho avuto il piacere di incontrarlo spesso sia per delle serate sia per delle partite amichevoli".