Salernitana col fiato sospeso, oggi arriverà la risposta da parte della FIGC

Oggi si saprà la verità. La Salernitana attende la risposta da parte della Federazione in merito al trust che libererebbe di fatto Claudio Lotito, già proprietario della Lazio. Nelle ultime ore il club si è mosso per poter modificare l'atto istitutivo del trust "Salernitana 2021" - si legge sul Corriere dello Sport in edicola oggi -, la PEC contenente i documenti sarà inviata probabilmente in mattinata. "La Salernitana - prosegue il quotidiano - ritiene di aver corretto tutti i punti indicati e di aver prodotto la documentazione richiesta".