Salernitana, Kupisz: "Castori disse: Se mi seguirete. Lotteremo per andare in A. Così è stato"

Lunga intervista quella che il centrocampista della Salernitana Tomasz Kupisz ha rilasciato al Corriere dello Sport. Tanto del suo privato, ma ovviamente tanto anche della centrata promozione in A: "E' il momento più alto della mia carriera. Peraltro, è così da un anno e mezzo perché a Trapani, sempre con Castori, sul campo ci eravamo salvati. A 31 anni in Polonia sei già considerato un calciatore a fine carriera, qui, invece, puoi andare in A e giocare per qualche anno. Castori? Un uomo vero, semplice, onesto. Un allenatore che sa trasmettere grinta e che riesce a entrare nel cuore e nella testa dei giocatori. A Cesena arrivò quando la squadra era ultima e centrò la salvezza. Quest’anno, forse non ci crederà, il primo giorno ci ha detto: se mi seguirete, lotteremo per andare in A. E così è stato. Il calcio è bello perché devi dimostrare sul campo la tua forza. Noi abbiamo avuto grande compattezza e il lavoro ci ha premiati. Gli allenamenti erano durissimi, ma poi abbiamo raccolto i frutti. I momenti cruciali? Le vittorie col Venezia all’andata e al ritorno e il rigore trasformato da “Gennarinho” Tutino contro il Pordenone allo scadere".