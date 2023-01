Salernitana-Napoli, le formazioni ufficiali: Elmas al posto di Kvara, Piatek preferito a Bonazzoli

vedi letture

Di seguito le formazioni ufficiali di Salernitana-Napoli, match valevole per la diciannovesima giornata di Serie A. Spalletti, dopo la rivoluzione in Coppa Italia, ripropone i titolarissimi, con le uniche eccezione per gli esterni alti: al posto dell’influenzato Kvaratskhelia a sinistra gioca Elmas, mentre a destra Lozano vince il ballottaggio con Lozano. In difesa Mario Rui la spunta su Olivera.

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Candreva, Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Vilhena, Bradaric; Dia, Piatek. A disposizione: Fiorillo, Sorrentino, Lovato, Sambia, Bohinen, Capezzi, Kastanos, Iervolino, Botheim, Valencia, Bonazzoli.

Allenatore: Davide Nicola

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas. A disposizione: Marfella, Sirigu, Bereszynski, Ostigard, Olivera, Zerbin, Ndombele, Demme, Gaetano, Raspadori, Politano, Simeone.

Allenatore: Luciano Spalletti