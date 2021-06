Salernitana, società furiosa per notizie false. Ma finalmente c'è una trattativa

Settimana particolarmente importante in casa Salernitana. Se fino a domenica scorsa c'era un pizzico di apprensione rispetto al capitolo iscrizione, ancor di più dopo il mancato invito all'assemblea della Lega A, ora trapela maggiore ottimismo. Ieri, tuttavia, l'area comunicazione è stata costretta ad emettere una nota sul sito ufficiale prendendo le distanze da alcune voci presumibilmente false circolate sul web. Dalla famiglia Della Valle all'imprenditore Rainone, passando per l'ex presidente Aliberti con il quale ci fu il fallimento nel 2005: tutto smentito, ma non c'erano dubbi. Di certezze ce ne sono poche: il no ad un fondo australiano, il sondaggio di due personaggi che in passato hanno lavorato in serie B con alterne fortune, il rapporto di stima con Andrea Radrizzani che è unica pista che sembra avere un minimo di fondamento soprattutto in virtù della volontà dell'imprenditore di investire anche in Italia e in una piazza calorosa. "Solo gli avvocati sono a conoscenza dello stato delle trattative, si invita la tifoseria a non credere a voci false messe in giro ad arte" specifica il club che, nel contempo, ha dato l'ok al riconfermato direttore sportivo Angelo Fabiani per programmare la stagione. Il ds, assieme allo staff tecnico e ad altri collaboratori, ha effettuato un sopralluogo a Cascia ed è pronto ad ufficializzare la sede del ritiro, Alberto Bianchi è stato a Milano e proverà a piazzare in largo anticipo quei calciatori che rientrano dal prestito ma non saranno riconfermati. Intanto, presso un noto studio notarile di Salerno, è pronta tutta la documentazione qualora si decidesse di ricorrere al trust, elemento giuridico già utilizzato - per altri motivi - dalla Sampdoria e che consentirebbe di far gestire la squadra ad una terza persona totalmente slegata da Lotito e dalla Lazio, con possibilità di ottimizzare la vendita nelle settimane successive. Una ipotesi che non sembra essere molto gradita dalla FIGC, non tanto per la fattibilità quanto per i pensieri che accompagnerebbero la società che già ambiscono al ripescaggio. Ma l'iscrizione della Salernitana appare ogni giorno più certa. Con un trust, un fondo straniero o un imprenditore che rileverà il 75% per una cifra vicina ai 45 milioni e il 25% nelle mani di Mezzaroma come socio di minoranza senza potere decisionale.