Samp, Ferrero vara la linea della continuità. A breve incontro per il rinnovo di Ranieri

Massimo Ranieri e la Sampdoria, insieme anche l’anno prossimo. Nessuna decisione al riguardo, ma è quello lo scenario più probabile secondo Il Secolo XIX, che delinea i prossimi passi. Il presidente blucerchiato Massimo Ferrero si è convinto che continuare con il tecnico attuale sia la scelta migliore e in settimana dovrebbe incontrare l’entourage di Ranieri. Se sull’aspetto economico c’è disponibilità a venirsi incontro, bisognerà affrontare il futuro tecnico del club, ma a oggi la sensazione è che la fumata bianca sia più vicina. Poi si discuterà anche di Carlo Osti e Riccardo Pecini: i due dirigenti, peraltro corteggiati da altri club, hanno messo in subordine i propri prolungamenti alla scelta dell’allenatore per la prossima stagione. Confermato Ranieri, ci sarà da blindare i loro rinnovi: anche da questo punto di vista Ferrero sarebbe per la continuità.