Sampdoria, Ferrero: "Faggiano? Ci sto lavorando. Pecini voleva fare un'altra esperienza"

Intervenuto durante un incontro con la carta stampata, Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, parla dell'addio di Pecini e del possibile arrivo di Faggiano in blucerchiato: "Voglio bene a Pecini, ma è un ragazzo irrequieto, leopardiano. Non è andato via perché abbiamo litigato, voleva fare un’altra esperienza. Talvolta i figli si approfittano del papà, ma per lui qui ci saranno sempre le porte aperte. Su Faggiano, ci sto lavorando. Penso che andrà d’accordo con Osti: il primo è il diavolo, l’altro è l’acquasanta". Lo riporta La Gazzetta dello Sport.