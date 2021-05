Sampdoria, in cima alla lista di Ferrero c'è di nuovo Giampaolo: mercato decisivo

vedi letture

In cima alla lista dei desideri di Ferrero per la panchina della Sampdoria c'è Marco Giampaolo. Ci sono già stati dei contatti con il presidente anche se la situazione non è semplice. Al centro della questione c'è il nodo mercato, con un taglio dei costi che sarà necessario e dunque la necessità anche di ottenere dal prossimo tecnico il via libera a una stagione dove si punterà più alla valorizzazione dei giovani che al modus operandi voluto in precedenza da Ranieri. Per questo si valutano anche diverse alternative, che vanno da Gotti fino a Italiano passando per Iachini. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.