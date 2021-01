Sampdoria, la carica degli ex Keita e Candreva per scalare la montagna Inter

Compagni di squadra dal 2013 al 2016 alla Lazio, poi all’Inter nella stagione 2018-2019. La Sampdoria si aggrappa a due ex nerazzurri per tentare la scalata contro la corazzata di Antonio Conte. Keita Balde e Antonio Candreva molto probabilmente saranno della partita domani pomeriggio al “Ferraris”. Una sfida senza dubbio insidiosa, paragonabile ad una montagna molto molto difficile da scalare. Quasi impossibile verrebbe da dire vedendo i due organici. Handanovic e compagni sono lanciatissimi verso la vetta della classifica mentre i blucerchiati di Claudio Ranieri sono reduci da una sconfitta in casa della Roma per 1-0 al termine di una gara dove per 60 minuti hanno saputo reggere l’urto ma poi gli argini hanno ceduto lasciando spazio alla qualità giallorossa.

151 presenze l’esterno - Sulla corsia di destra molto probabilmente ci sarà Antonio Candreva che ritroverà di fronte il suo recente passato. 151 presenze e 18 gol nelle quattro stagioni vissute con la maglia nerazzurra sono tante per l’esterno romano acquistato dalla Samp proprio dal club di Suning. Arrivato a Milano dopo otto stagioni passate alla Lazio, Candreva ha realizzato otto reti nelle prime 45 gare nella sua prima stagione, la migliore, seguita soltanto da quella passata dove fra campionato, Coppa Italia e Europa League ha totalizzato 40 gettoni e sette gol.

Quel gol contro l’Empoli - Meno fortunata l’esperienza dell’attaccante senegalese che è arrivato all’Inter nel 2018-2019 in prestito dal Monaco, squadra che tutt’ora ne detiene il cartellino. In quella stagione con Luciano Spalletti gioca complessivamente 29 partite fra Serie A, Coppa Italia, Champions ed Europa League segnando in cinque occasioni. L’ultimo gol però verrà ricordato nella mente dei tifosi nerazzurri visto che è stato suo il momentaneo 1-0 nell’ultima sfida di campionato contro l’Empoli, vinta poi 2-1 con rete a dieci dalla fine di Nainggolan, che è valsa il quarto posto in classifica.