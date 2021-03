Sampdoria, per Candreva il Torino è l'avversario ideale: in gol sia all'andata che al ritorno

Con il gol di oggi non solo Antonio Candreva ha regalato l'1-0 finale alla Sampdoria, ed i tre punti che la partita portava in dote, ma ha anche trovato nel Torino la sua vittima ideale, visto che l'esterno blucerchiato è riuscito ad andare a segno contro i granata anche nella partita del girone d'andata. L'ultima volta che gli era successo era nella stagione 2016/17, quando con la maglia dell'Inter aveva bucato il Milan nei due derby cittadini.

2 - Antonio Candreva ha segnato nei due match contro il Torino in questo campionato, era dal 2016/17 (contro il Milan) che non trovava il gol in entrambe le gare stagionali contro lo stesso avversario in Serie A. Accanimento. #SampTorino

— OptaPaolo (@OptaPaolo) March 21, 2021