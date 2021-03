Sampdoria, possibile avvicendamento in porta. Se parte Audero, fiducia a Falcone

vedi letture

Nonostante sia freschissimo di rinnovo, per Emil Audero in estate potrebbero aprirsi le porte di una big italiana. La Sampdoria non direbbe certo di no ad una plusvalenza e secondo Primocanale, avrebbe già le spalle coperte nel ruolo. Osti è infatti convinto nell'affidare la porta della squadra di Ranieri a Wladimiro Falcone, oggi in prestito al Cosenza dove si sta rivelando uno dei migliori portieri della Serie B. Falcone, che compirà 26 anni il prossimo 12 aprile, viene giudicato maturo per il definitivo salto di categoria