Sampdoria, terapie per il solo Tonelli. Il report in vista dell'ultima gara di Serie A col Parma

Ultima vigilia di campionato per la Sampdoria che si prepara ad affrontare il Parma domani, sabato, al “Ferraris” (ore 20.45), avversario nella 38.a della Serie A TIM 2020/21. In mattinata sul campo 2 del “Mugnaini” - si legge nella nota ufficiale del club - Claudio Ranieri e staff hanno diretto una seduta tecnico-tattica, preceduta da una prima parte di lavoro atletico e conclusa da una partitella. Terapie per il solo Lorenzo Tonelli; assente invece Bartosz Bereszynski, in permesso concordato. Domani è in programma al mattino la rifinitura.