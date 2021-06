Sassuolo, Caputo: "Mbappé mi fa impazzire. Curioso di vedere Lukaku contro CR7 a Euro 2020"

Francesco Caputo, attaccante del Sassuolo, nella sua intervista a Sky Sport, ha parlato anche dell'Europeo in corso di svolgimento, partendo da Mbappé: "Mi fa impazzire, penso che in questo momento sia il giocatore più forte in circolazione. La sfida tra Ronaldo e Lukaku sarà molto bella, bisogna fare i complimenti a CR7 che non si ferma mai e continua a segnare. Il belga è fortissimo, trascina sempre la squadra".