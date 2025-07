Ufficiale Sassuolo, ecco il rinforzo a centrocampo: i dettagli dell'arrivo di Ismael Kone

Nuovo rinforzo per il centrocampo del Sassuolo di mister Fabio Grosso. I neroverdi infatti hanno annunciato l'ingaggio di Ismael Kone, centrocampista classe 2002 che arriva dall'Olympique Marsiglia. Questo il comunicato:

"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver acquisito, dall’Olympique Marsiglia, con la formula del prestito con diritto di acquisto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive del calciatore Ismaël Koné (centrocampista, 2002).

Nato ad Abidjan in Costa d’Avorio, a 7 anni Ismaël si trasferisce a Montreal e inizia subito a giocare per i Notre-Dame-de-Grâce Panthers, fin quando viene notato dal CS Saint-Laurent, dove vince la medaglia di bronzo nel campionato Under 17. Dopo alcuni provini con due club belgi, a causa del Covid torna in Canada ad allenarsi con la squadra Under 23 del CF Montreal, guadagnandosi la chiamata in prima squadra nel 2021.

Segna nel giorno del suo debutto con il Montreal in CONCACAF Champions League a febbraio 2022, e nel corso dell’anno richiama le attenzioni di alcuni club inglesi. Dopo 32 presenze, 4 gol e 5 assist, a dicembre viene acquistato dal Watford: debutta a gennaio 2023 nella FA Cup e trova la prima rete nella vittoria 3-2 contro il Norwich. A giugno 2024, collezionate 63 presenze, 4 reti e 4 assist con la maglia giallonera, si fa avanti il Marsiglia: Koné approda in Francia, veste la maglia biancazzurra 9 volte e nel mercato di gennaio passa in prestito al Rennes, dove trova più continuità (13 presenze), oltre a due marcature e un assist.

Convocabile sia dalla Costa d’Avorio che dal Canada, sono i nordamericani a chiamare Ismaël per le qualificazioni ai mondiali del 2022, in cui fa il suo debutto. Due giorni dopo aver trovato il primo gol in un’amichevole contro il Barhain, Koné viene inserito nella squadra per Qatar 2022, dove prende parte in tutte e tre le sfide del girone. A giugno 2023 partecipa alle CONCACAF Nations League Finals, trovando la rete contro la Jamaica, e l’anno successivo alla Copa America e poi di nuovo alle Final e alla Gold Cup, con un totale di 31 presenze con la nazionale nordamericana con anche 3 reti.

Da tutta la famiglia neroverde, benvenuto Ismaël!".