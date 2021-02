Sassuolo, Locatelli: "La Nazionale? La concorrenza è tanta. Il derby è la partita più bella"

Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo, è intervenuto a Sky Sport per analizzare l'1-1 di oggi contro il Bologna: "Il sogno Europeo? Sicuramente c'è una concorrenza folta, ma parliamo della Nazionale italiana ed è normale che ci siano centrocampisti forti. È stato bellissimo esordire, poi sappiamo che la concorrenza è tanta e che dipenderà tutto da quello che saremo capaci di fare al Sassuolo. Oggi oltre al passaggio vincente avrei dovuto fare gol, dobbiamo allenarci di più e avere più cattiveria nel fare gol".

Si sente nel pieno della maturità?

"Penso di essere maturato molto grazie al mister e hai compagni che mi hanno fatto maturare, non sono ancora al pieno della condizione e penso che posso dare molto di più. Ci serve la cattiveria sotto porta, facciamo tutto bene e poi ci manca questo".

Il derby tra Milan e Inter?

"È la partita più bella che c'è, si vive per tutta la settimana, l'ho detto tantissime volte, quando giri per strada lo percepisci. Sarà sicuramente una partita di grande tensione, è normale che mi auguro che possa vincerlo il Milan perché lì ho ancora tanti amici".

Ha impegni per luglio?

"Non prenoto le vacanze prima e non faccio il passo più lungo della gamba, aspetterò le convocazioni con la mia famiglia e vediamo. Come mezzala mi sono trovato benissimo, lo deciderà il mister come farmi giocare".