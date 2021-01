Sassuolo, Obiang si scusa dopo il rosso contro la Juve: "E spero che Chiesa stia bene"

vedi letture

Espulso oggi nel corso del match contro la Juventus, il centrocampista del Sassuolo Pedro Obiang attraverso i propri social ha voluto chiedere scusa ai propri compagni e ai tifosi: “Prima di tutto vorrei chiedere scusa perché ho commesso un errore di gioco che alla mia squadra è costato tanto tutti sano come sono fatto e non avrei mai voluto lasciare la squadra in dieci né fare un intervento del genere. Mi auguro che Federico chiesa stia bene”, ha concluso.