Sassuolo, Raspadori: "Cresciuto con De Zerbi. Se andrò in una big resterò me stesso"

Intervistato da Sportweek, l’attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori ha parlato così del suo allenatore Roberto De Zerbi: De Zerbi dice che sono troppo un bravo ragazzo, ma giocare con continuità mi ha aiutato a migliorare anche sotto l'aspetto della furbizia e della malizia. Ho solo da imparare da Ciccio Caputo per come interpreta il ruolo di centravanti, la sua capacità di smarcarsi è unica. Poi è un piacere vedere anche solo allenarsi Berardi e Locatelli. Se e quando andrò in una grande squadra non avrò problemi a rimanere me stesso. Credo che si possa restare umili, ma consapevoli delle proprie qualità. Sono al primo anno di università, studio scienze motorie e ho già dato cinque esami”, ha concluso.