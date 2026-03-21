Live TMW Sassuolo, Volpato: "Volevamo rovinare la serata alla Juve. Nazionale australiana? Aspetto l'Italia"

Cristian Volpato, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro la Juventus. TuttoMercatoWeb.com ha ripreso in diretta le parole del giocatore neroverde.

Il gol parte da una tua giocata?

"Queste giocate le proviamo tanto in allenamento, soprattutto contro squadre come la Juventus che sono molto forti in difesa e ti costringono a muovere la palla veloce per aprire spazi. È stata una bella giocata ma ne abbiamo fatte già 3/4 così durante l’anno".

Vi siete compattati nelle difficoltà?

"La settimana è stata dura, ma prima della partita ci siamo detti che loro pensavano sarebbe stata una giornata facile e volevamo rovinargliela. Loro sono forti, abbiamo fatto molto bene qua. Era tosta ma siamo rimasti in partita".

Non stai giocando tanto?

Non è facile ma questo fa parte della vita di un calciatore. Ogni chance cerco di prenderla al massimo. Ho avuto un infortunio quando stavo giocando bene ma cerco di allenarmi bene, farmi trovare pronto".

Sulla Nazionale?

"Ho parlato con il ct dell’Australia ma son cresciuto guardando l’Italia e guardando il mister. Aspetto l’Italia".