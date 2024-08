Scambio Abraham-Saelemaekers, colloqui fitti tra Milan e Roma per raggiungere l'intesa definitiva

vedi letture

Il Milan prosegue nella trattativa per portare in rossonero l'inglese Tammy Abraham. Infatti, come appreso dalla redazione di milannews.it - stanno continuando, anche in questi ultimi minuti, i contatti tra Milan e Roma per trovare la giusta quadra economica per la doppia operazione Abraham-Saelemaekers. Colloqui fitti per raggiungere l’intesa che possa autorizzare i due giocatori a muoversi verso le loro, potenziali, nuove destinazioni.

Intanto Vos sostiene le visite mediche

Il Milan si muove per il presente e soprattutto per il futuro. Silvano Vos, centrocampista olandese classe 2005, è arrivato ieri a Milano e stamani ha iniziato le visite mediche presso la clinica La Madonnina, accompagnato dal team manager del Milan Futuro. Dopo la firma sul contratto, prevista per questo pomeriggio, si aggregherà al gruppo di Daniele Bonera con la possibilità di allenarsi ed essere convocato in prima squadra se Fonseca lo riterrà opportuno. Il giocatore è arrivato dall'Ajax a titolo definitivo per 2,5 milioni di euro più 2,5 di bonus. La società di Amsterdam, su indicazione di Francesco Farioli, ha deciso di lasciar partire il giocatore: nonostante le ottime potenzialità, Vos aveva già un ingaggio fuori dai parametri dei lancieri, complice un contratto valido fino al 2028 firmato con la precedente gestione societaria. Il talento andrà quindi a rinforzare la rosa del Milan Futuro in Serie C ma potrebbe essere aggregato spesso con la prima squadra.