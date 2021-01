Scambio Dzeko per Sanchez, Roma e Inter al lavoro: gli ingaggi non sono uno scoglio per i club

Edin Dzeko per Alexis Sanchez. Inter e Roma studiano quello che sarebbe uno scambio clamoroso ma che in questo momento è la pista più concreta per il futuro del bosniaco. Il 9 alla corte di Antonio Conte che lo sogna da lungo tempo, il bosniaco a ritagliarsi un ruolo ceramente più da protagonista con Paulo Fonseca.

Ipotesi di scambio tra Roma e Inter: Dzeko per Sanchez

Stipendi quasi uguali 7.5 milioni di euro per Dzeko, 7 per Sanchez. Gli ingaggi andrebbero a non pesare in modo profondamente diverso sulle casse dell'altro club. In scadenza nel 2022 Dzeko, nel 2023, oramai il residuo a bilancio del bosniaco è basso mentre il cileno è stato preso a zero dal Manchester United. Dunque la questione degli stipendi non sarà pesante in questo scambio che le parti stanno studiando proprio in queste ore. Chiaramente c'è anche la possibilità che le società possano andare a chiedere o di spalmare lo stipendio o di ridurlo ai giocatori.