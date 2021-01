Scambio Dzeko-Sanchez, Bellinazzo: "Non c'è un problema legato agli ingaggi, ecco perché"

Edin Dzeko all'Inter, Alexis Sanchez alla Roma. Una trattativa nata all'improvviso e che potrebbe diventare il tormentone degli ultimi giorni di mercato. Un'operazione apparentemente difficile, perché gli stipendi lordi dei giocatori sono diversi (il bosniaco costa di più) e l'Inter non vuole accollarsi nessun tipo di spesa. Secondo Marco Bellinazzo, il problema non sussiste: "Alla fine ballano 2 milioni, forse 3. Tra l’altro sono il problema minore in questo momento perché si può sfruttare la possibilità di pagare le ritenute da maggio con 24 rate. Non credo che sia un problema economico, anche perché quei 2-3 milioni potrebbero essere tranquillamente ammortizzati. Pagando l’ingaggio netto, c'è la possibilità di pagare le imposte da maggio e in due anni“.