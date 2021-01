Scambio Dzeko-Sanchez, Serena: "C'è il rischio concreto di creare problemi a Lautaro"

vedi letture

La pazza idea dello scambio tra Roma e Inter, che potrebbe portare Edin Dzeko a vestire la maglia nerazzurra e Alexis Sanchez quella giallorossa, sembra tutt'altro che irrealizzabile. Ne ha parlato anche Aldo Serena, che ha commentato sul proprio profilo Twitter: "Dzeko è ancora un top e a volte servirebbe la sua presenza in area. Il rischio di creare turbativa ad una delle coppie più belle è però concreto, anche perché Lautaro è giovane, sta facendo bene e non capirebbe. Mente, spirito, persone: il calcio non è subbuteo"..