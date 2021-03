Scomparsa Guerini, il cordoglio del Torino: "Addolorati e increduli per la tragica scomparsa"

Il Torino si stringe intorno alla famiglia di Daniel Guerini, giovane calciatore classe 2002 della Lazio ed ex granata scomparso stasera per un tragico incidente: "Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, increduli e profondamente addolorati, si stringono intorno alla famiglia Guerini per la tragica scomparsa di Daniel, nostro ex calciatore della formazione Primavera".