Semplici apre: "Non c'è una preclusione, Simeone e Pavoletti possono giocare insieme"

Pavoletti e Simeone possono giocare insieme? "Non c’è una preclusione: per me Giovanni e Leonardo possono giocare insieme, ma la loro adattabilità è da valutare giorno per giorno. Sono abbastanza aperto a questo, negli anni ho sempre giocato con due punte e non ho preclusioni per i moduli. Cercherò di sfruttare le caratteristiche di ognuno anche a partita in corso". Mister Leonardo Semplici, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Crotone, ha parlato così della possibile convivenza in attacco dei suoi due nuovi centravanti.