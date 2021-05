Semplici: "Nessun pensiero a Benevento-Crotone, col Milan giocherà il miglior Cagliari possibile"

vedi letture

Quanto sarà condizionato nella scelta della formazione dal risultato di Benevento-Crotone? "Domani scenderà in campo la miglior formazione, perché affrontiamo una squadra forte e forse anche la più in forma del campionato. Non penseremo a troppe cose, specie ai risultati degli avversari". Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, ha risposto così in conferenza stampa a una domanda sull'eventuale influenza del risultato dello scontro diretto per la salvezza tra Benevento e Crotone sulla gara serale dei sardi col Milan e le sue scelte di formazione.