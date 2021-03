Serata da incubo per il Viola Milenkovic: regala due gol e si fa anche espellere

vedi letture

Una serata da dimenticare quella di Nikola Milenkovic, centrale difensivo della Fiorentina, impegnato questa sera contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Il difensore serbo, infatti, ha gravi colpe in entrambi le reti subite dai suoi: in occasione del primo gol, non marca Diogo Jota che di testa batte il diretto marcatore nonostante i 17 centimetri in meno di altezza, poi, in occasione del secondo gol, sempre di Diogo Jota, il difensore della Fiorentina rimane piantato e si perde l'attaccante del Liverpool. Non pago, nel recupero il difensore Viola viene anche espulso per un intervento bruttissimo in scivolata su Danilo.