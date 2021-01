Simakan è vicino? Pioli: "Club si farà trovare pronto. Conti? Non è stato messo sul mercato"

Il tecnico del Milan Stefano Pioli, in vista della sfida contro la Juventus, ha parlato anche delle questioni riguardanti il mercato con particolare riferimento al nome di Simakan per la difesa e alla possibile uscita di Conti: "La società è qui tutti i giorni, i confronti sono continui e il mercato è appena cominciato. Se ci sarà la possibilità di migliorare l'organico la società si farà trovare pronta. Non abbiamo messo nessuno sul mercato, Conti è affidabile e ha fatto molto bene fin qui. Le gerarchie sono un po' cambiate, ma possono cambiare ancora e rapidamente. Stanno tutti bene, sono tutti pronti ma soprattutto non abbiamo messo nessuno sul mercato".

