Simy, 19 gol e le valigie in mano. Non seguirà il Crotone in B, quanto può valere il nigeriano?

19 gol in 33 presenze di campionato. Non c’è un giocatore, che nella storia del Crotone, abbia segnato quanto Simeon Tochukwu Nwankwo, meglio noto semplicemente come Simy. Gioiello della squadra di Cosmi, che non riuscirà a centrare la salvezza in Serie A nonostante i gol del centravanti nigeriano. Il miglior realizzatore, appunto, dei pitagorici nel massimo campionato italiano, ma anche in assoluto (59 reti, superato da qualche giornata Deflorio). Numeri che spiegano perché lo stesso Cosmi sia già consapevole di quale sarà il suo futuro: “Non credo che rimarrà in B, perché si merita di vivere palcoscenici come questo”.

Quanto vale? In questo campionato, solo Ronaldo, Lukaku e Muriel sono riusciti a segnare più di Simy. Si è messo alle spalle, per capirsi, gente del calibro di Immobile, Ibrahimovic, Lautaro Martinez. Tanta roba, ma è difficile immaginare che la valutazione di mercato sarà stellare, complici i 29 anni che compirà tra pochi giorni. Transfermarkt stima il cartellino del gigante di Lagos attorno ai 4 milioni di euro; il CIES si spinge poco più in là, identificando il suo prezzo tra i 4 e i 7. Stime lontane dal valore di chi ha segnato meno, ma oltre all’età pesano ovviamente anche il contratto in scadenza nel 2022 e la retrocessione ormai prossima del Crotone.

L’asta internazionale. Detto che in ogni caso sarà un affare (nel 2016 il Crotone spese 850 mila euro per strapparlo ai portoghesi della Portimonense), la “speranza” dei calabresi, da questo punto di vista, è che si scateni un’asta aperta all’estero. Simy piace a diversi club di Serie A, su tutti il Genoa che qualche movimento lì davanti lo vivrà in estate. Un assist dall’estero, magari da uno dei club francesi interessati, aiuterebbe il Crotone a far lievitare il prezzo. Non a caso, anche lo stesso Cosmi ha ipotizzato che una soluzione di questo tipo sia credibile.