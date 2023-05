Siviglia-Roma, Monchi: "Spero che giochi Dybala, i grandi giocatore devono essere presenti"

vedi letture

Ramon Rodriguez Verdejo, che tutti conosciamo come Monchi, direttore sportivo del Siviglia prossimo avversario della Roma in finale di Europa League, parla di questo strano intreccio del destino nel corso della lunga intervista concessa al Corriere dello Sport. : "La soddisfazione è in primo luogo per la mia squadra, che ha vissuto una stagione tribolata ed è arrivata a Budapest. In seconda analisi se avessi potuto scegliere l’avversaria nell’ultimo atto, per giocarmi ancora un titolo, avrei indicato la Roma. Mi aspetto una bella partita, equilibrata. E spero che giochi Dybala, perché i grandi calciatori devono essere tutti presenti. L’unico dubbio è sul possesso palla: la Roma di solito lo lascia all’avversario, noi pure.

Magari il pallone resterà a lungo tra i piedi dell’arbitro Taylor. Ovviamente mi auguro che tocchi di nuovo a noi. Negli ultimi due mesi siamo andati forte. E l’Europa League per il Siviglia è come una magia, nata con un gol in semifinale di Antonio Puerta che ora ci guarda dall’alto: la data la ricordiamo tutti, è il 27 aprile 2006. Era il centesimo minuto. La prima coppa nacque lì"