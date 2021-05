Skriniar: "Felice di aver ripagato la fiducia di Conte. Peccato non aver festeggiato coi tifosi"

Intervistato da Sport Aktuality, Milan Skriniar, difensore dell'Inter, ripercorre la stagione nerazzurra: "Sono molto grato a mister Conte, mi ha dato fiducia e sono contento di averla ripagata aiutando la squadra a vincere lo scudetto. Ho avuto il Covid, non è stato facile. Lui mi ha rimesso subito in campo puntando di me. Felice che tutto sia cambiato rispetto alla scorsa stagione dove sono stato in panchina nell’ultima parte, compresa la finale di Europa League col Siviglia. La festa alla Pinetina è stata davvero bella, abbiamo aperto lo champagne con il presidente Zhang e mister Conte. Un'atmosfera davvero bella. Ovviamente ci dispiace non essere stati in contatto con i tifosi, i quali comunque ci hanno dimostrato tutto il loro calore, la loro felicità”.