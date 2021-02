Sky o DAZN? Oggi nuova assemblea: intanto la tv mette sul piatto mezzo miliardo, e subito

Sembrava tutto definito, e in favore di Dazn, invece no: il rilancio i Sky arrivato ieri (oltre 500 milioni di euro entro tre giorni in caso di assegnazione dei diritti tv per il prossimo triennio) ha rimescolato le carte alla vigilia di una assemblea di Lega Serie A che si preannuncia combattuta: da una parte ci sono Atalanta, Fiorentina, Inter, Juve, Lazio e Verona che proprio ieri avevano chiesto, sempre a mezzo lettera, di accettare l'offerta di Dazn al presidente di Lega Dal Pino, e pronti a votare subito. Una offerta economica che prevede 840 milioni di euro per la trasmissione di tutto il campionato di Serie A in streaming web, con 7 partite in esclusiva. Di contro, Sky non ha alzato la propria proposta, ferma a 750 milioni, ma ha garantito che in caso di sì ai club di Serie A andrebbe immediatamente mezzo miliardo, così formato: la rata residua della scorsa stagione (130 milioni) più il 50% dell'offerta per 20/21. Lo rende noto quest'oggi la pagina sportiva di Repubblica.