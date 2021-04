Sliding doors Bologna: il Monza su Palacio. I rossoblù vanno su Arnautovic

L'edizione oggi in edicola de La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle sliding doors dell'attacco del Bologna. Rodrigo Palacio ha estimatori importanti come il Monza: a 39 anni potrebbe giocare un'ultima stagione di alto livello con il club di Berlusconi. Palacio è un'idea diretta di Adriano Galliani ed è in scadenza in estate col Bologna.

Per la sostituzione il nome caldo resta quello di Marko Arnautovic. La punta dello Shanghai SIPG è in uscita dalla Cina e i contatti con l'entourage e gli intermediari del ragazzo sono ripresi in modo consistente.