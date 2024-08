Solbakken sull'arrivo a Empoli: "Ho parlato con Baldanzi e D'Aversa, ma ero già convinto"

Giorno di presentazione per Ola Solbakken, il norvegese classe 1998 in arrivo in prestito dalla Roma e già in campo nel finale contro la Roma: “Sono molto felice di essere a Empoli. L’ultima stagione non è stata perfetta, a causa di alcuni infortuni. Ma adesso sto bene e sono molto contento di questa opportunità”, le parole raccolte da empolichannel.it.

Il calciatore norvegese presente le sue caratteristiche:

“Sono offensivo, ma posso lavorare a livello difensivo. Credo di averlo già fatto vedere col Monza. Posso lavorare in entrambe le fasi. Chiaramente mi sento un attaccante”

Sull’ambientamento in una realtà come Empoli dopo aver giocato a Roma, nella capitale…

“Non ci saranno problemi a stare qua. E’ un qualcosa a cui sono abituato nella mia Norvegia, con realtà piccole. Il primo impatto è stato molto buono e molto positivo.

Sull’arrivo a Empoli non ci sono stati mai dubbi…

“Ho parlato con Baldanzi, ma ero già convinto. Credo sia una bella opportunità Empoli per me, per rilanciarsi, per trovare spazio. Ho parlato anche con mister D’Aversa. Ma mi avevano subito convinto tutti”.

Aspettative?

“Lavorare ogni giorno, ogni allenamento per mostrare mio valore. A partire dalla prossima gara che sarà a Roma in uno stadio e in un’atmosfera molto calda. Dobbiamo cercare di conquistare un risultato positivo”.