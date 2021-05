Solskjaer dopo il k.o. col Villarreal: "Impariamo la lezione. Questa stagione non è un successo"

Interpellato dai microfoni di BT Sport dopo la sconfitta in finale di Europa League contro il Villarreal, Ole Gunnar Solskjaer ha dichiarato: "Lo spogliatoio è deluso. Le partite possono essere decise dai dettagli: dobbiamo imparare questa lezione e ricordarcela, per non vivere di nuovo serate così. Non è il caso di dire se cambierei qualche scelta iniziale". Il tecnico dello United guarda già al futuro: "Dobbiamo avere voglia di migliorare l'anno prossimo. L'unico modo per riuscirci è lavorare di più, e meglio. Se questa stagione è stata un successo? No - la risposta lapidaria del norvegese -. Siamo stati bravi ad arrivare in fondo: l'inizio, senza pre-season, è stato difficile. Perché la stagione sia positiva, però, serve vincere la finale".