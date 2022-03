Sorpresa e fastidio: così Dybala ha preso il rinvio. La Juve aveva chiesto il summit

Sorpresa e fastidio. Così, scrive La Gazzetta dello Sport, Paulo Dybala ha accolto la decisione della Juventus di rimandare l'appuntamento per discutere il rinnovo del contratto. Una scelta non limitata all'argentino, ma anzi che riguarda tutti i contratti in scadenza a fine stagione, ma ovviamente la situazione della Joya è quella più delicata da maneggiare.

Era stata la Juve a chiedere l'incontro. Dybala, del resto, sarebbe rimasto spiazzato perché era stata la società bianconera a sollecitare un nuovo appuntamento con Jorge Antun, l'agente che ne cura gli interessi. Come leggere ora questo rinvio? Se da un lato la società vuole mantenere tutti concentrati sulla qualificazione in Champions, dall'altro per l'argentino è l'ennesimo segnale dell'intenzione di temporeggiare e alla fine non prolungare l'accordo.

La corte alla finestra. Così, questo dietrofront potrebbe cambiare ancora la storia di Dybala alla Juventus. La rosea parla di "gelo" tra le parti e a questo punto l'argentino potrebbe iniziare ad ascoltare una delle tante offerte che i club interessati sono pronti a mettergli sul piatto. C'è l'Inter, ma ci sono anche Atletico Madrid, Barcellona, Liverpool, Tottenham e Manchester City.