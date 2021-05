Sorpresa Genoa, il club può rinnovare con tre senatori: Marchetti, Behrami e Pandev

Novità sul mercato del Genoa, spiega oggi La Gazzetta dello Sport in edicola. La rosea racconta che il club di Enrico Preziosi pensa al rinnovo di tre senatori, pesanti e importanti nello spogliatoio del Grifone nonostante la carta d'identità. Valon Behrami, Federico Marchetti e Goran Pandev sono in scadenza ma non è scontato che vadano via a zero. Il Genoa li stima e potrebbe blindarli, per un futuro in campo e magari anche a un domani fuori dal terreno di gioco. Porta aperta, il dialogo deve solo partire.