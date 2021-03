Speciale MLS - Klinsmann jr gioca a LA. Su Araujo c'è il Tottenham: 5 talenti, il 4° gruppo

Le nuove proprietà americane, l’avvento dei big data e l’arrivo dei nuovi talenti. L’America scopre il calcio, il calcio scopre l’America: TMW racconta il soccer e la MLS.

Esiste un altro Weston McKennie, negli Stati Uniti? E dove gioca il prossimo Alphonso Davies? Il recente cambio di strategia nella costruzione delle squadre sta iniziando a dare i frutti sperati, in MLS. Tanti talenti giovani, chi ha già qualche anno di carriera sulle spalle e chi invece è all’inizio del percorso per ragioni anagrafiche. All’interno dello speciale dedicato alla scoperta del soccer e della MLS, TMW ha selezionato per voi 20 prospetti del calcio americano. 20 giocatori divisi a gruppi di 5, dai quali potrà magari venir fuori il prossimo colpo a stelle e strisce della nostra Serie A.

Jonathan Klinsmann, 1997 (LA Galaxy)

E’ uno dei tanti “figli di” del mondo del calcio. Papà Jurgen è un’istituzione negli States, dopo aver guidato per 6 anni la Nazionale maggiore. Jonathan si affaccia sul mondo del calcio da giovanissimo, inizialmente come attaccante. La crescita negli anni lo porta a diventare portiere: prima nelle giovanili del Bayern Monaco, poi con l’Hertha Berlino dove resterà dal 2017 al 2019 facendo anche l’esordio in Europa League. Dopo un breve passaggio al San Gallo in Svizzera, ecco il ritorno in patria (ha nazionalità statunitense) per firmare con i LA Galaxy di Barros Schelotto. Titolare indiscusso anche nelle Nazionali giovanili degli Stati Uniti, il classe ’97 è già nel giro della Nazionale maggiore con cui non ha però ancora esordito.

Miles Robinson, 1997 (Atlanta United)

Selezionato da Atlanta nel SuperDraft del 2017, Robinson è un difensore centrale classe ’97 che sta impressionando molti. Fisico, grande velocità e tempi di intervento lo hanno velocemente reso uno dei prospetti più in vista del palcoscenico della MLS tanto da esser scelto nell’MLS Best XI del 2019. Anche a livello di Nazionale il suo percorso è abbastanza chiaro: esordio nel 2019, col passare del tempo sta entrando sempre più nel giro e ha pure segnato il suo primo gol con Team USA nell’amichevole vinta con Trinidad e Tobago.

Mauricio Pineda, 1997 (Chicago Fire)

Difensore centrale ben strutturato, il classe ’97 è arrivato relativamente tardi nel calcio professionistico. Dopo gli inizi nelle giovanili dei Chicago Fire, Pineda ha giocato 4 anni per la North Carolina University, mettendosi in mostra per la sua costanza di rendimento e per piedi decisamente educati per un difensore. Da lui parte spesso l’azione, ma pure in fase offensiva sa farsi sentire. Il contratto professionistico da homegrown player arriva nel gennaio del 2020, il debutto nel marzo dello stesso anno. Dopo la sua prima presenza in MLS nel dicembre 2020 arriva anche la chiamata dalla Nazionale maggiore, pur senza alcuna presenza con le rappresentative giovanili. L’esordio non arriva e così il suo profilo viene selezionato per l’Under 23 in vista delle qualificazioni olimpiche: L’esordio? L’altro ieri nella sfida persa coi pari età del Messico.

Julian Araujo, 2001 (LA Galaxy)

Terzino destro di grande corsa e fisicità, Araujo è arrivato ai Galaxy via trade dai Colorado Rapids e dopo una formativa esperienza alla Barça Residency Academy in Arizona. Classe 2001 di origini messicane, negli ultimi mesi è diventato un titolare a tutti gli effetti della franchigia californiana e il suo percorso di sviluppo sta positivamente colpendo tutti gli addetti ai lavori, anche europei. Tant’è che il Tottenham ha già provato in un paio di circostanze a portarlo a Londra. In MLS vanta già 35 presenze e pure con le giovanili USA ha raccolto gettoni e tanti complimenti. Nonostante la cittadinanza messicana ha già scelto di far parte della Nazionale USA, con cui ha debuttato nel dicembre del 2020.

George Bello, 2002 (Atlanta United)

Terzino sinistro con origini nigeriane, è un classe 2002 che a molti ricorda Alphonso Davies per struttura, velocità e potenzialità, anche se i suoi modelli sono Marcelo e David Alaba. Formatosi nella Southern Soccer Academy, società affiliata del Chelsea, è stato registrato nel roster di Atlanta come homegrown player. Nel 2018, a soli 16 anni, viene promosso in prima squadra e da quel momento non uscirà più dalle rotazioni. Nell’ultima stagione sono 20 le presenze in campionato e pure con la Nazionale USA è presenza fissa: con l’U15 ha preso parte al Torneo delle Nazioni, poi U16, U17, U18 e U23, fino all’esordio nella Nazionale maggiore nel gennaio di quest’anno.