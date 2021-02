Spezia, ancora riposo precauzionale per Marchizza dopo il colpo alla testa contro la Fiorentina

Ripresa degli allenamenti nella giornata di oggi per lo Spezia dopo il ko per 3-0 subito al Franchi di Firenze contro la Fiorentina. Sono tornati in gruppo sia Terzi che Farias, mentre Provedel ha svolto solo lavoro di scarico. Riposo precauzionale invece per Marchizza dopo il brutto scontro di gioco con Kouamé nel corso del match contro i viola che lo ha costretto a lasciare lo stadio in ambulanza prima della dimissione e del ritorno in Liguria.