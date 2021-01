Spezia, Bastoni: "C'è rammarico. Puniti in una delle poche occasioni concesse"

Simone Bastoni, difensore dello Spezia, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro l'Udinese: "C'è un po' di rammarico, siamo stati puniti in una delle poche azioni che abbiamo concesso ma abbiamo fatto una buona prestazione. La prossima settimana avremo più tempo per lavorare ma questo non deve essere un alibi. L'Udinese si difendeva a cinque, non era facile ma abbiamo comunque creato, anche se non siamo riusciti a concludere al meglio. Dal girone di andata ci portiamo il buon cammino che abbiamo fatto, dobbiamo ripartire dalle cose migliori e cercare di migliorare gli aspetti dove abbiamo sbagliato. Italiano riesce sempre a tirare fuori il meglio da ognuno".